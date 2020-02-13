Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemine maç verilmedi

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikasında top Mustafa Pektemek'in eline çarptı, Türkiye karıştı. Sarı lacivertli camianın penaltı isyanı sonrası pozisyon MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından açıklandı. Yetkililer pozisyonun doğru olduğunu açıklamasına rağmen söz konusu hakemlere ceza verdi.

MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek Riva'daki Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Türkiye'nin gündemine oturan pozisyonda Vedat Muriç Alanyaspor cezahası içinde rakipleriyle mücadele içindeyken top Mustafa Pektemek'in eşine çarpmış ve oyun devam etmişti.

Kulüpler Birliği toplantısında MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, "Eğer top, oyuncunun elini kaçıramayacağı şiddette geliyorsa, el doğal konumun dışında açık olmadığı sürece 'elle oynama' sayılmaz" ifadeleriyle pozisyonu yorumladı.

Barış Şimşek aynı zamanda Pektemek'in pozisyonu için benzer ifadeler kullanarak, Ümit Öztürk'ün neden VAR'a çağrılmadığını açıkladı.

DOĞRU KARAR VERDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILDILAR

Bugüne kadar kulüplerden gelen "VAR kayıtları dinlensin" şeklindeki talepleri geri çeviren ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu talimatlarını hatırlatan TFF, Fenerbahçe için tavrını değiştirdi.

MHK aldığı emir sonrası VAR kayıtlarını dinledi.

2 gün önce yapılan toplantıda pozisyon için verilen kararın doğru olduğu belirtilerek VAR hakeminin orta hakemi neden çağırmadığı anlatılırken, ardından farklı bir karar alındı.

Kulüplere pozisyonda verilen kararın doğu olduğu anlatıldı ancak MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkanvekili Oğuz Sarvan ve kurul üyesi Ünsal Çimen, Serkan Tokat ile Ümit Öztürk'ü hatalı buldu.

VAR HAKEMİ KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son dakikasında Mustafa Pektemek'in eline temas eden topta penaltı çalmadığı için eleştirilen Ümit Öztürk ile bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'a yeni haftada görev verilmedi.