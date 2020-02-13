Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz ve Umut Nayir emri
Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın takımın başına geçti ve siyah beyazlı camia yeniden kenetlendi. Sergen Yalçın Salı günü yapılan idmanda takımına taktik çalıştırırken, bazı isimlere Burak Yılmaz ve Umut Nayir için ikazda bulundu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularını Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Başakşehir maçına hazırlıyor. Siyah beyazlı teknik direktör Salı günü yapılan idmanda takımına taktik çalıştırırken, bazı isimlere Burak Yılmaz ve Umut Nayir için ikazda bulundu.
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, salı günü sabah 1,5 saat süren antrenmanda adeta nefesleri kesti.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma sonunda siyah beyazlı oyunculara şut çalışması yaptıran Yalçın, futbolcularından bol bol ceza sahası dışından şut istedi.
Hürriyet'in haberine göre Sergen Yalçın, özellikle kanat oyuncuları ile birebir ilgilenirken forvette bulunan Umut Nayir ve Burak Yılmaz'a sık sık orta yapmaları konusunda uyardı.
Yalçın, "Kanatlarda görev yapanlar çalım değil, orta yapın" diye konuştu.
"BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde basına Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulunan yeni transfer Boateng, "Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce buraya gelebilirmişim' dedim. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı. Çok farklı liglerde ve ülkelerde oynadım, bu noktada bir iz bıraktığımı düşünüyorum, hiçbir pişmanlığım yok." dedi.
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