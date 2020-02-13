Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Fenerçeli olarak bilinen Mesut Özil'in açıklamaları sarı lacivertlileri heyecanlandırdı. Mesut Özil, "Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" şeklinde konuştu.
İngiltere Premier Lig'de ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.
Adı sık sık F.Bahçe ile anılan Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağına karar vermediğini açıkladı. 31 yaşındaki yıldız, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi.
Mesut, zor bir sezon geçirdiklerini ve hedeflerinin Devler Ligi'ne kalmak olduğunu da söyledi.
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