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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
UEFA'DAN HALİL UMUT MELER'E GÖREV

kokartlı hakem , Portekiz temsilcisi Porto ile 'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak Gençlik Ligi Play-off müsabakasını yönetecek.

'nun () resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın Portekiz'in Porto şehrindeki Luís Filipe Menezes Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, 'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Sezgin Çınar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.

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