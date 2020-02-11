11 Şubat 2020, Salı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çarpıcı açıklamalar

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020
TFF BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

, Riva tesislerinde açıklamalarda bulunuyor.

Detaylar gelecek...

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