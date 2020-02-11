Spor hukukçusu Köse: Sörloth'un cezası iner
Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'un cezası hakkında spor hukukçusu avukat Alpay Köse konuştu. Rakibinin kasıtlı darbeleri sonrası yaptığı harek karşılığında kırmızı kart gören Sörlorth'un ek ceza almaması gerektiği belirtildi.
Gol makinesi Sörloth, G.Birliği karşılaşmasında Baiano'nun art arda attığı tekmeler sonrası onu itmiş ve kırmızı kart görmüştü. Baiano ise atılmamıştı. Bordo-mavili camia ve spor otoriteleri, Norveçli forvete iki maç ceza verilmesinin haksızlık olacağı konusunda hemfikir. 2 maç cezanın 1'e indirilmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.
TALİMATLAR NE DİYOR?
Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı Başlangıç Hükümleri'nin 12. maddesinin 1. ve 2. bendinde şöyle deniyor: 1-Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. 2-Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir."
G��ZLEMCİ: HAKEM HATA YAPTI
Maçın hakem gözlemcisi Mustafa Arslan'ın da Hüseyin Göçek'le aynı fikirde olmadığı ortaya çıktı. Arslan'ın raporunda, "Hakem, VAR'da pozisyonu incelemesine rağmen bordo-mavili oyuncuya üç kez arka arkaya sakatlamaya yönelik tekme atan beyazlı oyuncuyu da ihraç etmeyerek hata yaptı" diye yazdı.
AĞIR TAHRİK MADDESİ
G.Birliği maçında Sörloth'a sert tekmeler vuran Baiano'yu atmayan hakem Hüseyin Göçek'in kırmızı kart pozisyonuyla ilgili maç sonunda hazırladığı raporuna "ağır tahrik" maddesini eklediği bildirildi.
Göçek'in VAR'dan da izlediği pozisyon için "Rakip, bordo-mavili oyuncuya 3 kez sarı kartı gerektirecek şekilde faul yapmıştır. Bordo-mavili oyuncu buna karşılık rakibinin yüzünden itmiştir. (Yumruk yoktur.) Bu hareket nedeniyle ilk önce sarı kart olarak değerlendirdiğim pozisyonu kırmızı kart olarak değiştirdim" diye yazdığı bildirildi.
1 MAÇ YETERLİDİR
Ünlü spor hukukçusu avukat Alpay Köse, Sörloth'un ek ceza almaması gerektiğini söyledi.
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