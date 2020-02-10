Trabzonspor Sörloth için hazırlanıyor
Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören golcüsü Sörloth için itiraz çalışmaları yapılıyor. Trabzonspor yönetimi, Sörloth'un cezasının indirilmesi için TFF'ye başvuracak.
Süper Lig'in 21. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren Gençlerbirliği karşılaşmasında bordo mavili golcü Sörloth, rakibinin kendisine müdahalesi sonrası sinirlenmiş ve buna tepki göstermişti.
Norveçli golcünün bu hareketi, hakem tarafından kırmızılı kart ile değerlendirilmiş ve Sörloth oyun dışı kalmıştı. Yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Trabzonspor yönetimi, Sörloth için Tahkim'e gitmeye karar verdi!
TRABZONSPOR'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Bordo mavililerin Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sörloth'a verilecek cezaya göre planlar hazırlandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, rakibinin kasıtlı tekmelerine sinirlenen ve tepkisi sonucu kırmızı kart gören Norveçli futbolcuya PFDK'dan 2 maç ceza çıkması halinde yönetim, olayın görüntülerini ve Sörloth'un sağ ayak bileğinin resimleriyle hazırlayacağı bir dosya ile Tahkim Kurulu'na başvuracak.
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Sörloth ise, "Normalde sakin biriyim ama pozisyon çok sakin kalınabilecek bir pozisyon değildi. Ancak maçın ardından ayağımın halini görünce cidden daha çok korktum. Futbol oynuyoruz, bu kadar sert hareketleri yapmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum" diyerek rakibinin tutumunu eleştirdi.
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