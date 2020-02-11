Karadeniz'in 4 silahşörü

Trabzonspor attığı 45 golle Süper Lig'in zirvesinde bulunurken, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge damga vurdu. Trabzonspor'un hücumdaki 4 yıldızı 45 golünde 32'sine katkı yaptı.

45 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan Trabzonspor'da, gollerin büyük bölümünü Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge dörtlüsünden geldi. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, 16 golle takımının en skorer ismi olurken ligde de gol krallığında Aytemiz Alanyasporlu Cisse ile ilk sırada yer aldı.

Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme 8 golle 2. sırada yer alırken, kaptan Jose Sosa ve İngiliz oyuncu Daniel Sturridge de dörder golle skora katkı verdi. Bu dört oyuncu, 45 golün 32'sine imza atarak bordo-mavili takımının gollerinin yüzde 71'ini kaydetti.

PUANA BÜYÜK KATKI YAPTILAR

Sörloth, Nwakame, Sosa ve Sturridge attıkları gollerle de Karadeniz devinin zirve yarışında yer almasını sağladı. Fırtına, bu dört futbolcunun gol attığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 41 puanın da 34'ünü toplamayı başardı.

Trabzonspor, bu futbolcuların gol attığı maçlarda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı (ikinci yarı) 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni (ikinci yarı) 2-0 yendi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



10 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR

Sörloth, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge gol sayısı bakımından 10 takımı geçti. 4 isim; Gaziantep (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Hes Kablo Kayserispor (21), Yukatel Denizlispor (21), Çaykur Rizespor (21), Fraport TAV Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), İttifak Holding Konyaspor'u (16) solladı.

Jose Sosa - 19 maç - 4 gol - 4 asist

Alexander Sörloth - 20 maç - 16 gol - 5 asist

Anthony Nwakaeme - 19 maç - 8 gol - 6 asist

Daniel Sturridge - 10 maç - 4 gol - 4 asist

HAFTANIN KARLISI TRABZON

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından aldığı galibiyetle haftayı bir maç eksikle lider Sivasspor'un bir puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Zirve mücadelesi veren ilk 5 içerisinde yer alan takımların birbirleriyle oynayıp puan kaybettiği haftayı (F.Bahçe, Sivas, Başakşehir, Alanya puan kaybetti) çok iyi değerlendiren Fırtına iddiasını net bir şekilde gösterdi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kazanarak zirve mücadelesine ortak olmasıyla daha da çekişmeli hale gelen şampiyonluk mücadelesinde sezonun en kritik maçlarından birini hafta sonunda bir sıra üstünde bulunan Sivasspor'u ağırlayarak bordo-mavililerde büyük heyecan başladı.