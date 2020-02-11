Karadeniz'in 4 silahşörü
Trabzonspor attığı 45 golle Süper Lig'in zirvesinde bulunurken, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge damga vurdu. Trabzonspor'un hücumdaki 4 yıldızı 45 golünde 32'sine katkı yaptı.
45 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan Trabzonspor'da, gollerin büyük bölümünü Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge dörtlüsünden geldi. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, 16 golle takımının en skorer ismi olurken ligde de gol krallığında Aytemiz Alanyasporlu Cisse ile ilk sırada yer aldı.
Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme 8 golle 2. sırada yer alırken, kaptan Jose Sosa ve İngiliz oyuncu Daniel Sturridge de dörder golle skora katkı verdi. Bu dört oyuncu, 45 golün 32'sine imza atarak bordo-mavili takımının gollerinin yüzde 71'ini kaydetti.
PUANA BÜYÜK KATKI YAPTILAR
Sörloth, Nwakame, Sosa ve Sturridge attıkları gollerle de Karadeniz devinin zirve yarışında yer almasını sağladı. Fırtına, bu dört futbolcunun gol attığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 41 puanın da 34'ünü toplamayı başardı.
Trabzonspor, bu futbolcuların gol attığı maçlarda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı (ikinci yarı) 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Gençlerbirliği'ni (ikinci yarı) 2-0 yendi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
10 TAKIMI GERİDE BIRAKTILAR
Sörloth, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge gol sayısı bakımından 10 takımı geçti. 4 isim; Gaziantep (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Hes Kablo Kayserispor (21), Yukatel Denizlispor (21), Çaykur Rizespor (21), Fraport TAV Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), İttifak Holding Konyaspor'u (16) solladı.
Jose Sosa - 19 maç - 4 gol - 4 asist
Alexander Sörloth - 20 maç - 16 gol - 5 asist
Anthony Nwakaeme - 19 maç - 8 gol - 6 asist
Daniel Sturridge - 10 maç - 4 gol - 4 asist
HAFTANIN KARLISI TRABZON
Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanından aldığı galibiyetle haftayı bir maç eksikle lider Sivasspor'un bir puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.
Zirve mücadelesi veren ilk 5 içerisinde yer alan takımların birbirleriyle oynayıp puan kaybettiği haftayı (F.Bahçe, Sivas, Başakşehir, Alanya puan kaybetti) çok iyi değerlendiren Fırtına iddiasını net bir şekilde gösterdi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kazanarak zirve mücadelesine ortak olmasıyla daha da çekişmeli hale gelen şampiyonluk mücadelesinde sezonun en kritik maçlarından birini hafta sonunda bir sıra üstünde bulunan Sivasspor'u ağırlayarak bordo-mavililerde büyük heyecan başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Milli halterciden 3 altın madalya!
- Fenerbahçe-Kırklarelispor maçı ertelenecek mi?
- Galatasaray'da flaş Belhanda gelişmesi!
- Konyaspor'da flaş Ünal Karaman gelişmesi
- Aykut Kocaman'dan duygusal veda!
- Kerem Tunçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
- "O 50 milyon euro eder"
- Ali Koç canlı yayını iptal etti!
- Rıza Kayaalp çeyrek finalde yenildi
- Galatasaray'a 'kayyum' atanması davasında karar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle
- Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?
- Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
- 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?
- Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?
- Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
- Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…
- 11 Şubat Nevşehir’de kar tatili oldu mu? Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Sivas kar tatili haberi geldi mi? 11 Şubat Salı Sivas yarın okullar tatil mi? Sivas son dakika kar tatili…
- 11 Şubat Salı Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika açıklamaları! Valilik MEB…