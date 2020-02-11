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Galatasaray'a 'kayyum' atanması davasında karar çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
GALATASARAY'A 'KAYYUM' ATANMASI DAVASINDA KARAR

'a atanması davasında karar verildi. 7. Sulh Mahkemesi'nden Galatasaray için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılılarda gündemin 1 numaralı konusu olan 'Kayyum atanması' davası reddedildi.

Son dakika spor haberine göre; 'da ' davası' için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılı yönetime stres dolu günler yaşatan dava, olumlu souçlandı. İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.

Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar açıklandı |Video izle GALATASARAY'A KAYYUM ATANMASI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI |VİDEO İZLE

Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR

21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek.

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