Milli halterci İsmayilov, Özbekistan'da 3 altın madalya kazandı
Son dakika haberine göre Milli halterci Daniyar İsmayilov, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nda 3 altın madalya kazandı.
Milli halterci Daniyar İsmayilov, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nda 3 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta başlayan ve 12 Şubat'ta sona erecek 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası devam ediyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota için puan veriyor.
Kupanın ikinci gününde erkekler kategorisi 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Daniyar İsmayilov 3 altın madalya birden elde etti. İsmayilov, koparmada 157 kilo, silkmede 187 kilo, toplamda ise 344 kiloyla kürsünün ilk basamağına çıktı.
Kadınlar kategorisinde 64 kiloda podyuma çıkan Berfin Altun, koparmada 91 kilo ile gümüş, silkmede 118 kilo ile altın madalya aldı. Toplamda da 209 kiloluk derecesiyle Berfin, bir altın madalya daha kazandı.
Erkekler kategorisi 67 kiloda ise milli sporcu Ferdi Hardal koparmada 126 kilo, silkmede 160 kilo, toplamda ise 286 kilo kaldırarak 3 gümüş madalya elde etti.
Turnuvanın ikinci gününün sonunda milli sporcular, 7'si altın, 8'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.
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