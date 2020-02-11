Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır 50 milyon euro eder

Trabzonspor'a bir çok alanda emek vermiş unutulmaz isimlerden Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır, Sörloth ve ligin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili, "Milan'ın kalecisine bakıyorum, sonra Uğurcan'a bakıyorum, sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon Euro'dan da fazla eder. Uğurcan'ın daha yüksek rakamlara Avrupa'ya gideceğine inanıyorum" dedi.

Trabzonspor'un eski teknik direkötürlerinden Sadi Tekelioğlu, Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla takımın başarısında büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Tekelioğlu, 23 yaşındaki milli file bekçisinin Avrupa'da her takımda forma giyebilecek kalitede olduğunu ve en az 50 milyon Euro'ya transfer olabileceğini söyledi.

Tekelioğlu, Uğurcan ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DAHA YÜKSEK RAKAMLARA AVRUPA'YA GİDER"

"Daha önce de söylemiştik. Uğurcan Çakır henüz oynamıyorken çok büyük bir isim olacağından bahsetmiştik ancak önemli olan söylemek değil. Önemli olan Uğurcan'ın performansı. İngiltere'den talipler olduğunu da söylemiştik. Trabzonspor'un gönlünden geçen 50 milton Euro. Milan'ın kalecisine bakıyorum. sonra Uğurcan'a bakıyorum. sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon Euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. Ülkenin bu parayı etmemesiyle alakalı. Sanki Türkiye'nin bir kotası var. 50 milyon Euro bize fazla gelebilir ancak Avrupa için fazla değil. Türkiye'de biz bu parayı 6 ile çarptığımız için bu para bize fazla geliyor. Uğurcan Çakır 50 milyon Euro'dan da fazla eder. Uğurcan'ın daha yüksek rakamlara Avrupa'ya gideceğine inanıyorum."

Süper Lig'de attığı 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth'tan da övgüyle bahseden Tekelioğlu, Norveçli yıldızın Türkiye'nin en iyi yabancı futbolcusu olduğunu iddia etti. Denetyimli teknik adam konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ SÖRLOTH!"

"Devre arası transferlerinden Ndiaye yabancılar arasında öne çıkıyor. Genel olarak baktığımızda Sörloth tartışmasız 1 numara. Sörloth için eli çabuk tutmak lazım. Sezonu bile bitirmeden, şimdiden çalışmak lazım. Her maçta gol atıyor. Öncelik Trabzonspor'da. Trabzonspor bonservis bedelini 4-4.5 milyon eurolara çekerse oyuncuyu hemen alması lazım. Sezon sonu Trabzonspor şampiyon olursa bu para zaten çıkar. Trabzonspor'un bugünden geleceğe bakması lazım. Sörloth, Afrikalı oyunculara nazaran daha profesyonel bir oyuncu. Sahada ülkesi gibi soğuk. Transfer için görüştüğünüzde 'Daha zaman var.' diyebilir. Sezon sonunu bekleyebilir. Sörloth Türkiye'nin en iyi yabancı oyuncusu. Böyle oyuncularla önceden anlaşmak çok zor. Oyuncu Türk veya Afrikalı olsa önceden bağlamak daha kolay olabilir. Ama umarım Trabzonspor zoru başarır ve Sörloth'u kadrosuna katar

"TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE!"

Trabzonspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk şansının diğer takımlardan fazla olduğunu da dile getiren 65 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hüseyin Cimşir bu performansını sürdürürse tarihe geçer. Altyapısından çıktığı ve oynadığı takımla şampiyon olmak büyük iş olur. Diğer takımlar birbiriyle oynayacak ve takılacaklar. Trabzonspor'un eksik maçı var. Bu maçlarda 1 puan bile çok kıymetli. Trabzonspor şampiyonluk açısından en şanslı takım. Şampiyon olmak kolay değil ancak Trabzonspor rakiplerinden bir adım önde."

"SİVASSPOR DÜŞÜŞTE DEĞİL"

"Sivasspor'un, Gaziantep maçı hariç 2 maçı da hakettiğini düşünüyorum. Burada bir takım 1-2 maç kaybetti mi hemen düşüşe başladı deniyor. Sivasspor o suğuk havaya rağmen iyi oynadı ve maçı haketti. Başakşehir gole kadar ortada yoktu. Böyle maçlar futbolda var. Kayseri'nin 2 galibiyeti var 1'i Fenerbahçe'ye karşı. Sivasspor bence düşüşte değil. Sivasspor hala şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sivasspor, Trabzonspor hariç diğer takımların önünde."