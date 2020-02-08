Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti | FB Alanya özet goller ve penaltı yorumu!
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri futbol severler tarafından araştırılıyor. FB Alanya özet goller sorgulanıyor. Süper Lig’de 21. haftaya damga vuran Fenerbahçe Alanyaspor penaltı yorumu merak ediliyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada çıkan penaltı kararları tartışmaları da beraberinde getirdi. Fenerbahçe Alanyaspor özet anları nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Cisse’nin penaltı golüyle Alanyaspor öne geçti. İkinci yarıda Max Kruse penaltıdan eşitliği sağladı.
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti, golleri ve tartışmalı pozisyonları gündeme oturdu. FB Alanya özet goller merak ediliyor. Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Alanyaspor penaltı yorumu da geldi. Ligin 21. Haftasındaki karşılaşmada 3 penaltı kararı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Cisse'nin penaltı golüyle Alanyaspor öne geçti. İkinci yarıda Max Kruse'nin penaltı golüyle skor 1-1 oldu. Alanyaspor ikinci yarıda penaltı kaçırdı. İşte, Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti!
ERMAN TOROĞLU'NDAN PENALTI YORUMU!
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu karşılaşmada hakem Ümit Öztürk'ün verdiği penaltı kararlarını yorumladı.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ!
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde kapattı.
5. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Nsakala uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kruse'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.
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