Trabzonspor'un yıldızı Sörloth'un ayağı delindi!
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Trabzonspor'un sene başında İngiltere Premier Lig'den kiraladığı ve sezon boyunca takımın gol yükünü sırtlanan Alexander Sörloth'un, Gençlerbirliği ile oynanan maçta aldığı darbe sonucu ayağının delindiği belirtildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "İşte oyuncumuz Sörloth’un bacaklarının hali. O’na yapılan fauller VAR’da görünmüyor muydu?" dedi.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusu Fabrício Baiano'nun aldığı darbeler sonucu oyuncuyu iten Sörloth hakemin VAR'a bakması sonucu kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
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24 yaşındaki yıldız oyuncu 2 maç ceza alması durumunda Erzurumspor ve Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Bu sezon 32 maça çıkan Sörloth 21 gol ve 6 asist ile oynuyor.
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