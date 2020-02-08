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Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR | İLK 11'LER

'in 21. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmemezlik serisini geçtiğimiz hafta son vermişti. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilmemezlik serisini sürdürüyor. 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı anbean ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i....

'in 21. haftasında evinde 'u ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 20 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle birlikte 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Akdeniz ekibi ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 20 hafta sonunda Alanyaspor'un 38 puanı buluyor ve 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle – FB Alanya CANLI | Video FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI ANLATIM İZLE – FB ALANYA CANLI | VİDEO

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

11'LER...

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi.

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