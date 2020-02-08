Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin 4 maçlık yenilmemezlik serisini geçtiğimiz hafta Trabzonspor son vermişti. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilmemezlik serisini sürdürüyor. 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı anbean ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i....
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 20 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle birlikte 37 puanla 5. sırada yer alıyor.
Akdeniz ekibi ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 20 hafta sonunda Alanyaspor'un 38 puanı buluyor ve 4. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
11'LER...
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi.
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