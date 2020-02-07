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Galatasaray Mbaye Diagne’ye çözüm arıyor

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Giriş Tarihi: 07.02.2020
CİMBOM DİAGNE’YE ÇÖZÜM ARIYOR

Diagne'yi bırakan ve 'ya şikayet eden yönetimi; , İtalyan menajeri ve Fransız avukatıyla konuyu masaya yatırdı.

'yi bırakan ve 'ya şikayet eden bu konuda adımlar atmayı sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ve hukukçular 'a gelen Senegalli yıldızla bir araya geldi.

Toplantıya Diagne'nin İtalyan menajeri ve Fransız avukatı da katıldı. UEFA ve FIFA'dan tazminat talep eden yönetimin yol haritası hakkında görüşme yaptığı öğrenildi.



Dün İstanbul'dan ayrılan Diagne, 'deki salgına göndermede bulunarak maskeli fotoğraf paylaştı.

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