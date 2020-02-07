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Mevlüt’le 1 yıl daha

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Giriş Tarihi: 07.02.2020
MEVLÜT’LE 1 YIL DAHA

'ın performansından memnun kaldığı 'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın performansından memnun kaldığı Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacak. 32 yaşındaki Mevlüt'ün sözleşmesi 2021 haziranına kadardı.

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