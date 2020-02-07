Falcao 129 günlük performansıyla sınıfta kaldı!
7 milyon Euro maaşı olan Falcao, Galatasaray’da geride bıraktığı 129 günde takımla birlikte 42 idmana çıkabildi. Sadece 15 maçta oynadı... Kalan 72 günde topa dokunmadı. 2 kez sakatlık geçirip 13 maçta forma giyemeyen Falcao oynadığı 15 maçta 6 golde kaldı... Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı.
Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı. Bonuslarla 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldız 129 günde sakatlıklarının etkisiyle sadece 42 idmanda takımla çalışabildi.
TEDAVİ, DÜZ KOŞU, DİNLENME!
Bu süreçte tam 13 maç kaçıran Falcao sadece 15 maçta forma giyebildi. 33 yaşındaki forvet 129 günün 72'sini ise tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.
BİR TÜRLÜ RİTMİNİ BULAMADI
2 ayı aşkın ilk sakatlığının ardından 7 Aralık'ta sahalara dönen Falcao, 26 Ocak'ta yine sakatlandı. Bir türlü ritmini bulamayan tecrübeli yıldız beklenen performansın uzağında kaldı.
MAÇ BAŞINA 0.4 GOL ATABİLDİ!
Falcao lig, kupa ve Avrupa'daki 15 maçta sadece 6 gol attı... Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı.
Hal böyle olunca taraftarlar da isyan bayrağını açtı.
TARAFTAR DA ARTIK ÇOK RAHATSIZ!
İlk zamanlarda Falcao'ya büyük desten veren taraftarlar üst üste yaşanan sakatlıkların ardından isyan bayrağını açmış durumda.
KOŞULARA BAŞLADI HAFTAYA KADRODA
Konyaspor maçında arka adelesinden sakatlanan Falcao dün takımdan ayrı koşulara başladı. Kayseri maçını kaçıran Kolombiyalı yıldız Kasımpaşa önünde de oynayamayacak. Malatya maçında ise kadroda olacak.
CARLOS QUIEROZ'U DERBİYE ÇAĞIRDI
Kolombiya basını çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.. El Espectador isimli internet sitesi, Radamel Falcao'nun Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz'u Fenerbahçe derbisine davet ettiğini yazdı.
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