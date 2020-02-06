Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'i istifaya davet ettiler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın ardından Galatasaraylı bir grup taraftar sosyal medyada #fatihterimistifa etiketiyle Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetti. Maçın ardından Galatasaraylı bazı taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. #fatihterimistifa hashtagiyle ilgili binlerce tweet atıldı.