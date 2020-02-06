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Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'i istifaya davet ettiler

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ALANYASPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI 'TERİM İSTİFA' SESLERİ

çeyrek final ilk maçında , 'a 2-0 mağlup oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın ardından Galatasaraylı bir grup taraftar sosyal medyada #fatihterimistifa etiketiyle 'i istifaya davet etti.

çeyrek final ilk maçında Aytemiz sahasında konuk ettiği 'ı 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetti. Maçın ardından Galatasaraylı bazı taraftarlar 'i istifaya davet etti. #fatihterimistifa hashtagiyle ilgili binlerce tweet atıldı.

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