TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çarpıcı açıklamalarda bulundu

TFF Başkanı Nihat Özdemir basın karşısına çıktı. "Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatlerini gözettik" diyen Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

TFF Başkan 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Özdemir'in gündeme dair açıklamalar yaptığı toplantısında TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Selim Soydan ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle ülke olarak acımız ve üzüntümüz çok büyük... Van Bahçesaray'dan dün çok acı haberler aldık, askerlerimiz, vatandaşlarımız çığ felaketinde can verdi. Ardından İstanbul'da yine üzücü bir uçak kazası oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Allah ülkemize bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın..."

"TFF, KURULLAR VE MHK, 18 KULÜBÜ BİRDEN NASIL HEDEF ALABİLİR?"

Özdemir, kulüplerin sürekli olarak şikayetçi durumlarına değinirken, "Bugün sizlerle özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de Federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik. Bildiğiniz üzere, 1 Haziran 2019'da yapılan Seçimli Genel Kurul'da göreve geldik, üzerinden 8 aylık bir süreç geçti. Federasyon Başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenliyorum. Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası finallerinde nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim. Ancak liglerimizde ikinci yarı daha yeni başladı ve inanılmaz bir tartışma ortamı yaşanıyor. Herkesin futbol ortamından bir şikâyeti var ancak çözüm önerisi yok. Bu konuda birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu sezon şu ana dek kulüplerimizin Federasyonumuzu ilgilendiren konularda resmi sitelerinden yaptıkları 50'ye yakın açıklama var. Yine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarımızın sadece ve sadece başkanlarının Federasyonumuz, kurullarımız, hakemlerimiz ve kararlarımızla ilgili 90'ın üzerinde basın açıklaması bulunuyor. Yani 18 kulübümüz de yakınıyor! Neden? Federasyondan, hakemlerden, kurullardan, kararlardan... Konu hep benzer, 'O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz. Bu MHK olmaz, gitsin, şu gelsin.' Arkadaşlar, son bir yılda 3 MHK gördü bu ülke... Hepsi birbirinden saygın MHK Başkanımız görev yaptı. Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor, 18 kulübümüzden farklı ses çıkıyor. Ama hepsinin ortak dili aynı, 'Federasyon bizi engelliyor. Hakemler önümüzü kesiyor. Kurullar yanlı karar alıyor..." Sorarım size; TFF, Kurullar ve MHK, 18 kulübü birden nasıl hedef alabilir? Bir gün çıkıp 'Hata yaptım' diyen yok. Aynaya bakan yok. Hata olacaktır, düzeltilecektir de. Eleştiri de yapılacaktır. Yeter ki ölçülü, saygılı olsun. Yeter ki hakka hukuka uygun, adil olsun. Biz x kulübün, y kulübün Federasyonu değiliz, sadece 18 kulübün de değiliz, ülkemizdeki profesyonel ve amatör 6 bin kulübün, yüz binlerce futbolcunun, futbolun tüm paydaşlarının Federasyonuyuz. Bu süreçte yaşadıklarımızı düşününce futbol camiasının tüm unsurlarıyla şapkasını önüne koyup düşünme vakti geldiği kanaatindeyim. Çünkü baktığımızda bu tablonun futbolumuza zarar vermekten başka bir yansıması olmadı. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masa kırma gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir ki? Oysa biz eleştirildiğimiz bu süreçte usulsüz, haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırt etmedik. Talimatları, kuralları, protokolleri eşit uyguladı" dedi.