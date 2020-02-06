Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı.

Sarı kırmızılılarındeplasmanda 3-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün bugünkü tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada sakatlığı bulunan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı açıklandı.