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Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

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Giriş Tarihi: 06.02.2020
GALATASARAY'DAN FALCAO AÇIKLAMASI

ilk maçında 'a 2-0 mağlup olan 'da hazırlıkları başladı. ile oynanan lig maçında sakatlanan Kolombiyalı golcü oyuncu hakkında sarı kırmızılılardan açıklama geldi.

ilk maçında deplasmanda 'a mağlup olan 'da hazırlıkları başladı.

Sarı kırmızılılarındeplasmanda 3-0 kazandığı İttifak Holding maçında sakatlanan çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün bugünkü tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada sakatlığı bulunan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı açıklandı.

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