Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Saat 20:30'ta başlayacak mücadele A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Oynekuru

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.