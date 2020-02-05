Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de heyecan 21. haftayla devam ediyor. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivaspor - Başakşehir karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivaspor - Başakşehir karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
İşte Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler
7 Şubat 2020 Cuma
20:00 Yeni Malatyaspor - Ankaragücü (Fırat Aydınus)
8 Şubat 2020 Cumartesi
14:00 Konyaspor - Denizlispor (Volkan Bayarslan)
17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
17:00 Beşiktaş - Gaziantep FK (Alper Ulusoy)
20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ümit Öztürk)
9 Şubat 2020 Pazar
13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)
10 Şubat 2020 Pazartesi
20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
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