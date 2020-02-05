05 Şubat 2020, Çarşamba
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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
21. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

'de heyecan 21. haftayla devam ediyor. 'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivaspor - karşılaşmasını yönetecek.

Cemil Usta Sezonu 21. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivaspor - karşılaşmasını yönetecek.

İşte Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler

7 Şubat 2020 Cuma

20:00 - Ankaragücü ()

8 Şubat 2020 Cumartesi

14:00 Konyaspor - Denizlispor ()

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor ()

17:00 Beşiktaş - FK (Alper Ulusoy)

20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 Şubat 2020 Pazar

13:30 Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Sivasspor - Başakşehir (Halis Özkahya)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray ()

10 Şubat 2020 Pazartesi

20:00 Göztepe - (Cüneyt Çakır)

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