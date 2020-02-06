06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

TFF bugün kararını açıklayacak

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020
TFF BUGÜN KARARINI AÇIKLAYACAK

Kulübü, 'in 19. haftasında ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın cevabını bekliyor. 'nin bugünkü toplantısında Beşiktaş'ın itirazını görüşerek karara varacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın cevabını bekliyor. 'nin bugünkü toplantısında Beşiktaş'ın itirazını görüşerek karara varacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN