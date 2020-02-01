Son dakika: Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleyi Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı. İlk yarısı 1-1 biten mücadeleyi Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu golle 2-1 kazandı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (İLK YARI ÖZET)

13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Hutchinson, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun kontrol pasında penaltı noktası üzerinde Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Caner Erkin'in kafa ile geri pasında Karius'tan önce araya girerek topu önüne indiren Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Hutchinson, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

36. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Moroziuk'un sağdan ortasında Ruiz'in kafasından seken topu iyi takip eden Skoda, ceza sahası içerisinde kaleci Karius'tan önce araya girerek kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (İKİNCİ YARI ÖZET)

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar'ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boriachuk'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Karius'tan seken meşin yuvarlağı defans kornere çeldi.

Mücadelede başka gol olmadı Beşiktaş Süper Lig'de 2 maç aradan sonra Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi.





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 83 Boriachuk), Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Garmash), Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 83 Kartal Kayra Yılmaz), N'Koudou (Dk. 90 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 79 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 36 Skoda (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Osman Zeki Korkmaz (Maç bittikten sonra) (Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü)

Sarı Kartlar: Dk. 63 Diomande, Dk. 71 Zafer Görgen (yedek kulübesinde), Dk. 73 Fernandes (Çaykur Rizespor)

SERGEN YALÇIN 11'DE 4 OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Tyler Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan Yılmaz ile sarı kart cezalısı Necip Uysal kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine, Gökhan Gönül, Caner Erkin, sakatlığı geçen Adem Ljajiç ve kart cezasını dolduran Elneny görev aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavili ekipte yedeğe çekilen Muhamed Abarhoun'un yerine Ivanildo Fernandes, kadroda yer almayan Braian Samudio'nun yerine ise Aminu Umar ilk 11'de sahaya çıktı.

Her iki takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde de boşluklar olması dikkat çekti.

Ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi.

Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Öte yandan, karşılaşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da takip etti.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N'Koudou, Burak.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda.

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