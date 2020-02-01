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Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE |CANLI

'de 20. haftasında Trabzon'da zirve yolunda kritik randevu... evinde 'yi konuk ediyor. Saat 20'de başlayan mücadelenin hakemi . Taraftarlar beIN sports ekranında naklen yayınlanan müsabakanın canlı anlatımını anbean ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

'de 20. haftasında Trabzon'da zirve yolunda kritik randevu... evinde 'yi konuk ediyor. Saat 20'de başlayan mücadelenin hakemi .

Taraftarlar beIN sports ekranında naklen yayınlanan müsabakanın canlı anlatımını anbean ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden izleyebilirler.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban, Yusuf, Sörloth

Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; , Gustavo; Garry Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.

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