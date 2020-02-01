Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Süper Lig'de 20. haftasında Trabzon'da zirve yolunda kritik randevu... Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20'de başlayan mücadelenin hakemi Ali Palabıyık. Taraftarlar beIN sports ekranında naklen yayınlanan müsabakanın canlı anlatımını anbean ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden izleyebilirler.
Süper Lig'de 20. haftasında Trabzon'da zirve yolunda kritik randevu... Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20'de başlayan mücadelenin hakemi Ali Palabıyık.
Taraftarlar beIN sports ekranında naklen yayınlanan müsabakanın canlı anlatımını anbean ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden izleyebilirler.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DERBİDE İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban, Yusuf, Sörloth
Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Garry Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.
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