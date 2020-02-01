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Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Tarık Çamdal TFF 1. Lig takımıyla anlaştı

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Giriş Tarihi: 01.02.2020
G.SARAY'IN ESKİ YILDIZI TFF 1. LİG EKİBİYLE ANLAŞTI

Bir dönem 'ın da formasını giyen TTF 1. Lig ekibi ile anlaştı. Çamdal, büyük umutlarla 'dan Galatasaray'a olmuş, umduğunu bulamayıp olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Son olarak ekibi 'un formasını diyen Çamdal, devre arası transfer döneminin son gününde sözleşmesini sonlandırmıştı.

1. Lig'in şampiyonluk adaylarından , daha önce , ve formalarını da terleten Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, 'na da bildirdi.

, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası döneminin son gününde sonlandırmıştı.

TARIK ÇAMDAL KİMDİR?

Kariyerine TSV 1860 Münih altyapısında başlayan Tarık Çamdal, daha sonra U19 ve A Takımı'nda görev almıştı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a 300 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Tarık Çamdal, 2014-15 sezonunda 4,75 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

2016-17 sezonunda yeniden Eskişehirspor'a kiralanan Tarık Çamdal, 2018-19 sezonunda Antalyaspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Tarık, bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 6 müsabakada rol alırken 456 dakika sahada kaldı.

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