01 Şubat 2020, Cumartesi
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Sergen Yalçın sinirden küplere bindi! İşte o anlar

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Giriş Tarihi: 01.02.2020
SERGEN YALÇIN SİNİRDEN KÜPLERE BİNDİ

Başiktaş'taki ilk maçına deplasmanında çıkan maç içerisindeki bir pozisyona sinirlenerek adeta küplere bindi. Siyah beyazlıların yeni hocası pozisyon sonrası 4. hakeme uzun süre itirazlarda bulundu. O anlar ise anbean objektiflere yansıdı.

Rizespor maçında 'ı sinirlendiren hareket!

Hafta içi binlerce siyah-beyazlı tarafların önünde imza atan Yalçın, yeni görevinde ilk resmi maçına Rize deplasmanında çıkrı. Lig'de 2 maç sonra 'ı galibiyetle tanıştıran 47 yaşındaki teknik adam maç içerisinde Nkoudou'nun Boldrin ile girdiği pozisyona Beşiktaş lehine karar çıkmasına rağmen itiraz etti.

Daha sonrasında deneyimli golcü 'ın da düşürülmesine itiraz eden Sergen Yalçın'ın bu beklentileri karşılıksız kaldı.

Dördüncü hakem Sergen Yalçın'a uyarılarda bulundu.

İŞTE OBJEKTİFLERE YANSIYAN O ANLAR;

Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti video ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ VİDEO

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