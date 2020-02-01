Sergen Yalçın sinirden küplere bindi! İşte o anlar

Başiktaş'taki ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın maç içerisindeki bir pozisyona sinirlenerek adeta küplere bindi. Siyah beyazlıların yeni hocası pozisyon sonrası 4. hakeme uzun süre itirazlarda bulundu. O anlar ise anbean objektiflere yansıdı.

Rizespor maçında Sergen Yalçın'ı sinirlendiren hareket!

Hafta içi binlerce siyah-beyazlı tarafların önünde imza atan Yalçın, yeni görevinde ilk resmi maçına Rize deplasmanında çıkrı. Lig'de 2 maç sonra Beşiktaş'ı galibiyetle tanıştıran 47 yaşındaki teknik adam maç içerisinde Nkoudou'nun Boldrin ile girdiği pozisyona Beşiktaş lehine karar çıkmasına rağmen itiraz etti.

Daha sonrasında deneyimli golcü Burak Yılmaz'ın da düşürülmesine itiraz eden Sergen Yalçın'ın bu beklentileri karşılıksız kaldı.

Dördüncü hakem Sergen Yalçın'a uyarılarda bulundu.

İŞTE OBJEKTİFLERE YANSIYAN O ANLAR;