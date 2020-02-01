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Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!

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Giriş Tarihi: 01.02.2020
AĞAOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: DERSİ SAHADA VERDİK

Başkanı , 'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik. Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Başkanı , 'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu sözlerine, "Maç öncesindeki spekülasyonları herkes biliyor. Seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Aynı geçen yıllarda olduğu gibi. Ancak sahaya tek bir yabancı madde bile atılmad��. Önemli olan buydu, burayı geçtik. Futbolcuların ve hocamızın alnından öpüyorum" şeklinde başladı

"HAKEMİ DE YENDİK"
Hakemin performansına rağmen kazandıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik. Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVLET YARDIMIYLA OLMAZ"
Fenerabahçe Başkanı 'un, "Trabzon sırtını devlete dayamış" sözüne cevap veren idareci, "Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla olacak şeyler değil bunlar. Herkes söylediklerine dikkat etmeli. Mücadeleyi sahada verelim, bunu dışarı taşımak istiyorlar ama biz sahada savaşıyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | Maç sonucu TRABZONSPOR 2-1 FENERBAHÇE | MAÇ SONUCU

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