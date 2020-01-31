Brescia ters köşe yaptı!
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Miha Zajc’ı kadrosuna katması beklenen Brescia’nın Fenerbahçe’nin durumundan faydalanıp 2.8 milyon Euro’nun üzerine çıkmadığı, Fener yönetiminin de bu rakama rest çektiği iddia edildi.Fenerbahçe'nin limit problemini aşma konusunda kilit isimlerden birisi olan Miha Zaj'ın transferinde Brescialı yöneticilerin tavrının Sarı- Lacivertli yönetimi adeta çıldırttığı iddia edildi. F.Bahçe'nin 3.5 ile 4 milyon Euro arasında satmayı planladığı Zajc için son teklifin 2.8 milyon Euro olduğu iddia edildi. Bu rakama satılması durumunda ciddi bir şekilde zarar edileceği için Fener yönetiminin Brescia'ya rest çektiği ve bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.
ZAJC YAZA KALDI!
UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc'ı yaz transfer döneminde satarak kaynak oluşturmaya çalışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Top kaybetmek yasak!
- Isla&Dirar’a kritik görev
- ZTK'da çeyrek final maç programı açıklandı
- Fener’in yeni lideri Luiz Gustavo
- Ersan Adem Gülüm Antalya’ya imza attı
- G.Saray'ın eski futbolcusu TFF 1.Lig ekibiyle anlaştı
- Kalbimiz seninle
- Trabzon’dan çifte bomba
- Tahkim’den Trabzon ve Fener’e ret
- Beşiktaş Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?