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Fener’in yeni lideri Luiz Gustavo

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2020
FENER’İN YENİ LİDERİ LUİZ GUSTAVO

devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.

Luiz Gustavo devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.

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