Fener’in yeni lideri Luiz Gustavo
Giriş Tarihi: 31.01.2020
Luiz Gustavo devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. Performansıyla hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. Yanal da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.Luiz Gustavo devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. Performansıyla hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. Yanal da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.
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