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Erkan Süer Aslan oldu

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
ERKAN SÜER ASLAN OLDU

, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu 'i kadrosuna kattı. 10 numara pozisyonunda oynayan genç yıldız, Twitter'dan "Çocukluk aşkımsın" paylaşımı yaptı.

, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu 'i kadrosuna kattı. 10 numara pozisyonunda oynayan genç yıldız, Twitter'dan "Çocukluk aşkımsın" paylaşımı yaptı.

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