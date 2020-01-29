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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN TAKIMIN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Kulübü, yeni teknik direktörü 'ın takımın başında çıktığı ilk antrenmanın görüntülerini yayınladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Sergen Yalçın idman sahasına gelerek siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştı. Yalçın daha sonra yeni öğrencileriyle saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Siyah beyazlıların 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladığı 'ın bu sabah takımın başında antrenmana çıktığı yayınlanan video ile ortaya çıktı.

ile yaşanan ayrılıkla ilgili işlemlerin tamamlanması uzun sürdüğü için Sergen Yalçın ile yapılan anlaşmanın açıklanması uzun sürmüştü. Siyah beyazlıların bu sabah yaptığı antrenmandan görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmezken, resmi siteden yayınlanan antrenman haberinde ve fotoğraflarda Sergen Yalçın'ın adına yer verilmemişti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımın başında ilk antrenmanına çıktı BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN TAKIMIN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Sergen Yalçın'ın 'ın yeni teknik direktörünün Sergen Yalçın olduğunun açıklanmasının ardından, 47 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ta takımın başında çıktığı ilk antrenmanın görüntüleri yayınlandı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Sergen Yalçın idman sahasına gelerek siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştı. Yalçın daha sonra yeni öğrencileriyle saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Sergen Yalçın'ın neşeli hali dikkat çekti.

Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu |Video BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'I BU VİDEO İLE DUYURDU |VİDEO

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