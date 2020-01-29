Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı: Sergen Yalçın...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
Son dakika spor haberi; Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Beşiktaş alınan istikrarsız sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Beşiktaş, yeni hocasına taraftarlara açık imza töreni yapılacağını duyurdu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı. Taraftarın heyecanla beklediği isimle 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın'a imza töreni düzenleyecek.
TARAFTARLARA AÇIK İMZA TÖRENİ
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.
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