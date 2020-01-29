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Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı: Sergen Yalçın...

SPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI: SERGEN YALÇIN...

Son dakika spor haberi; Sezona yönetiminde başlayan alınan istikrarsız sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılar ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Beşiktaş, yeni hocasına taraftarlara açık imza töreni yapılacağını duyurdu.

'ta dönemi başladı. Taraftarın heyecanla beklediği isimle 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın'a imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş Sergen Yalçın'ı bu video ile duyurdu |Video BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'I BU VİDEO İLE DUYURDU |VİDEO

TARAFTARLARA AÇIK İMZA TÖRENİ

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.

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