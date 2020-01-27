27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'dan Lyanco için İtalya seferi

SPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020
G.SARAY'DAN LYANCO İÇİN İTALYA SEFERİ

Stoper transferi için gaza basan 'da hedef, hedef 'nun Brezilyalı stoperi Lyanco. Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için 'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.

Stoper transferi için gaza basan 'da hedef, hedef 'nun Brezilyalı stoperi Lyanco. Yönetim, 22 yaşındaki oyuncu için 'ya giderek ve Torino ile temaslarda bulunacak.

HEDEF KİRALAMAK
Lyanco için İtalyanlar'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN