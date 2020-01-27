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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Her farkı kapatırız

SPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020
FATİH TERİM: HER FARKI KAPATIRIZ

Teknik Terim, maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, “Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her fark kapanır. Her hafta bir rakibimize yaklaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

G.Saray Teknik Terim, galibiyeti sonrası gelecek için umut saçtı. Zirveden kopmadıklarını söyleyen Terim, " böyle oynamaya devam ettiği sürece her fark kapanır. Her hafta bir rakibimize yaklaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Terim, 'le arasındaki gerilim için ise "Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır"yanıtını verdi. Deneyimli hoca için ise "Hiç transfer yapamama durumumuz var. Bu dünyanın sonu değil" diye konuştu.



, dünkü maç öncesi Konyasporlu çocuklarla fotoğraf çektirdi.



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