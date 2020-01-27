Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Her farkı kapatırız
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, “Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her fark kapanır. Her hafta bir rakibimize yaklaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor galibiyeti sonrası gelecek için umut saçtı. Zirveden kopmadıklarını söyleyen Terim, "Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her fark kapanır. Her hafta bir rakibimize yaklaşıyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Terim, Mustafa Cengiz'le arasındaki gerilim için ise "Cuma günü 19:05'te ben gerekli cevabı verdim attığım mesajda, benim için konu orada kapanmıştır"yanıtını verdi. Deneyimli hoca transfer için ise "Hiç transfer yapamama durumumuz var. Bu dünyanın sonu değil" diye konuştu.
Fatih Terim, dünkü maç öncesi Konyasporlu çocuklarla fotoğraf çektirdi.
LEMİNA KAYSERİ'YE KARŞI YOK
Cimbom'un yıldız oyuncusu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü
Gösterdiği performansla G.Saray taraftarının sevgilisi olan Lemina, Konya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu haftaya Kayserispor maçında oynayamayacak.
ADEM: ERKEN GOL RAHATLATTI
Cimbom'un dün 3. golünü atan Adem Büyük, "Erken gol bularak rakibin direncini kırdık ve rahat bir galibiyet aldık. Zor bir deplasmanı kayıpsız geçtik" dedi.
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