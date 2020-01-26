26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim'in yerine o isimle görüşmedik!

SPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
GALATASARAY: TERİM'İN YERİNE O İSİMLE GÖRÜŞMEDİK!

Son dakika haberine göre; , 'in yerine ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

, 'in yerine ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den 19.05'te olay paylaşım! FATİH TERİM'DEN 19.05'TE OLAY PAYLAŞIM!
Erman Toroğlu: Fatih Terim tribünlere oynuyor! Başka şansı yok ERMAN TOROĞLU: FATİH TERİM TRİBÜNLERE OYNUYOR! BAŞKA ŞANSI YOK
Fatih Terim çılgına döndü! İşte o anlar FATİH TERİM ÇILGINA DÖNDÜ! İŞTE O ANLAR
Galatasaray'dan son dakika Arda Turan bombası! Fatih Terim... GALATASARAY'DAN SON DAKİKA ARDA TURAN BOMBASI! FATİH TERİM...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN