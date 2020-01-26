Galatasaray Konyaspor'u 3-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasındaki Konyaspor'a konuk oldu. Maç boyunca üstünlüğü elinde tutan Galatasaray, 3 golle 3 puana uzandı. Falcao, gol attığı maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı. Konyaspor-Galatasaray maçını hakem Koray Gençerler yönetti.

26. dakika Falcao ile öne geçen Galatasaray, Emre Akbaba ile farkı ikiye çıkarttı. 39. dakika gelen golün ardından karşılaşmanın ilk 45 dakikası sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstün olan taraf konuk Galatasaray'dı. Falcao'nun yerine 58. dakikada oyuna giren Adem Büyük, maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Mariano'nun pasını iyi değerlendiren Ade büyük, 79. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

GÜNCEL PUAN DURUMU

FALCAO OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi.

Maçtaki gol perdesini açan Radamel Falcao mücadelenin 56. dakikasında sakatlık geçirdi. Arka baldırını tutan yıldız futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Radamel Falcao'nun yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.