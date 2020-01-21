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Erman Toroğlu: Fatih Terim tribünlere oynuyor! Başka şansı yok
Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'da Fatih Terim, açıklamaları ve tercihleriyle en çok konuşulan isim oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tecrübeli hoca ile ilgili flaş sözler söyledi. Toroğlu "Fatih Terim de bu işin geçen seneki gibi olmayacağını biliyor. Tribüne oynuyor. Başka şansı yok." diyerek spor basınında büyük etki uyandırdı.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 09:33
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