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Fatih Terim'den 19.05'te olay paylaşım!

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Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
FATİH TERİM'DEN 19.05'TE OLAY PAYLAŞIM!

Son dakika haberine göre; , hesabından 19.05'te dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadeleri yer aldı.

, başkan 'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında beklenen açıklamayı yaptı.

Terim, saat 19.05'te hesabından "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" şeklinde paylaşım yaptı.

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