Fatih Terim'den 19.05'te olay paylaşım!

Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından 19.05'te dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında beklenen açıklamayı yaptı.

Terim, saat 19.05'te sosyal medya hesabından "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" şeklinde paylaşım yaptı.