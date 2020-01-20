Galatasaray kar yaptığını açıkladı

Galatasaray'ın takıma katacağı yeni transferler merak edilirken, mali yapıyı ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.

Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve KAP'ta yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide net dönem karının 75,8 Milyon TL olduğu bildirildi.