Galatasaray kar yaptığını açıkladı
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Galatasaray'ın takıma katacağı yeni transferler merak edilirken, mali yapıyı ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.
Galatasaray Kulübü, borsada yaptığı açıklamada 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide 75,8 Milyon TL kar açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve KAP'ta yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu ilk 6 aylık konsolide net dönem karının 75,8 Milyon TL olduğu bildirildi.
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