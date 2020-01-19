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Fatih Terim'den Denizli maçı sonrası Arda Turan açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
TERİM'DE DENİZLİ MAÇI SONRASI ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü 2-1'lik Denizlispor galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, bir süredir Galatasaray'a geri döneceği söylenen eski futbolcuları ile ilgili canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü , transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN'A BU ŞANSIN VERİLMESİNDEN YANAYIM"

Arda Turan sürecinde yönetim ile karşı karşıya gelmediğini ve bu tür söylemlerden dolayı da mutlu olmadığını dile getiren Terim, "Arda Turan için fikirlerim net. Transfer için yönetim ile karşı karşıya geldiğim doğru değil, bundan hoşlanmıyorum, bir şey olursa da bildiririz. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir. Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil" şeklinde konuştu.

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