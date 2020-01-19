Fatih Terim'den Denizli maçı sonrası Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-1'lik Denizlispor galibiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, bir süredir Galatasaray'a geri döneceği söylenen eski futbolcuları Arda Turan ile ilgili canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN'A BU ŞANSIN VERİLMESİNDEN YANAYIM"

Arda Turan transfer sürecinde yönetim ile karşı karşıya gelmediğini ve bu tür söylemlerden dolayı da mutlu olmadığını dile getiren Terim, "Arda Turan için fikirlerim net. Transfer için yönetim ile karşı karşıya geldiğim doğru değil, bundan hoşlanmıyorum, bir şey olursa da bildiririz. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz 2. şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, biz de sahip çıkan ailelerimizdir. Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil" şeklinde konuştu.