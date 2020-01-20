Arda Turan'dan Galatasaray'a transfer sinyali
Galatasaray yönetiminin Arda Turan transferi için "taraftarın da tepkisi önemli" mesajının ardından ultrAslan'dan bir açıklama geldi. ultrAslan, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." demişti. Arda Turan da ultrAslan'ın bu açıklamasına Twitter'dan cevap verdi.
Arda Turan'ın adının Galatasaray ile anılmasıyla gözler taraftara çevrilmişti. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın Arda Turan'ın transferi için olumlu sinyal vermesiyle tecrübeli oyuncudan da bir açıklama geldi.
ULTRASLAN "DESTEKLENECEKTİR" DEDİ
ultrAslan'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir." ifadelerine yer verildi.
ARDA TURAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ
ultrAslan'ın açıklamasının ardından Arda Turan, top toplayıcı olarak görev aldığı bir maçın fotoğrafını paylaşarak "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın.." ifadelerine yer verdi.
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