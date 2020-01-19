Trabzonspor Kasımpaşa CANLI anlatım
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Trabzonspor 32 puanla 5. sırada bulunurken; Kasımpaşa ise 17 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Takımı başında ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayacak olan Hüseyin Çimşir, saatini galibiyete kurdu...
Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biri olan bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında alacağı galibiyetle ligin ilk 3 sırasındaki konumunu koruyarak Sivasspor'a bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği bu mücadele, 19 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
KASIMPAŞA: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Aytaç, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Koita, Thiam
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