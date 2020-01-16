Fenerbahçe'de istifa depremi! Resmi açıklama geldi...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Damien Comolli resmen istifa etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi.

Fenerbahçe'de flaş istifa! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un göreve getirdiği Damien Comolli resmen istifa etti. İstifa haberi kulübün resmi sitesinden doğrulandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi.

TWİTTER'DAN YAPTIĞI AÇIKLAMA SONU OLDU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Falette transferinin ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Comolli Twitter hesabı açtı. Buradan bir açıklama yapan Comolli, "Ben değil, Başkan Ali Koç transfer etti. Benim bahsedilen transfer ile bir ilgim bulunmuyor" dedi. Bu açıklama sonrası Comolli'nin asistanı ile yollar ayrıldı. Ali Koç, Comolli'yi Antalya'dan İstanbul'a çağırarak tepki gösterdi. Sürecin sonunda ise istifa haberi geldi.

ALİ KOÇ, 'YOLA DEVAM EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında Comolli'nin görevden alınıp alınmayacağına dair sorulara, "Yola devam edeceğiz. Ama Damien Comolli'nin yaptığı hareketi doğru bulmuyoruz. Fazla duygusal davrandı." ifadelerini kullanmıştı.

COMOLLİ TRANSFER ENKAZI BIRAKTI

Ali Koç'un göreve getirdiği Damien Comolli Fenerbahçe'de birçok tartışılan transfere imza attı. Bir menagerlik şirketi ile anlaşması olduğu belirtilen Comolli tartışılan birçok sözleşmeye imza attı. Comolli'nin transfer etmek istediği Fabian taraftarın tepkisi ile gönderilmiş, 30 yaşında futbolu bırakmıştı. Comolli'nin transferlerinden Frey ve Benzia yarım sezon ancak forma bulabildi. Slimani ise 1 gol ile sezonu tamamlamıştı. Diego Reyes transferi ile de tepki çeken Comolli, sol bek için transfer yapamaması nedeniyle eleştiri oklarını üstüne çekmişti.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.