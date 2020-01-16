Antalyaspor 4-3 Göztepe | Maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Karşılaşmada gülen taraf ev sahibi Anltayaspor oldu.
GOL SAĞANAĞI
Antalya Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanan gol sağanağının yaşandığı mücadeleyi 4-3 Antalya kazandı.
SEYİRCİLER GOLE DOYDU
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Harun, 18. dakikada Yekta, 67. dakikada Angelo, 83. dakikada Harun kaydetti. Göztepe'nin golleri ise ilk dakikada Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 74. dakikada Murat'tan geldi. Rövanş maçı 22 Ocak'ta oynanacak.