15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maç sonucu: 3-2

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BB ERZURUMSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇ SONA ERDİ!

son 16. turu ilk maçında 'a konuk olan , zorlu mücadelede mağlup olan taraf oldu. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

son 16 turu ilk maçında , sahasında 'ı 3-2 mağlup etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maç sonucu: 3-2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU: 3-2

BB ERZURUMSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARTAL DONDU KALDI

-10 derecede oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü oynanacak.

BB ERZURUMSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLK YARI BERABER SONA ERDİ

Erzurumspor, 12. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. , 35. dakikada Nkoudou'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

CANER'DEN FÜZE!

Ev sahibi ekip, 67. dakikada Oltan Karakullukçu ile yeniden öne geçti. 2-1. Beşiktaş, 88. dakika 'in frikikten attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. , İbrahim'in 90+1'de penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.

BB ERZURUMSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM KAZANDI

Atılan gollerin yanı sıra iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı ancak karşılaşma 3-2 sona erdi.

BB ERZURUMSPOR 2-2 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN