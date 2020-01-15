Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası son 16. turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, zorlu mücadelede mağlup olan taraf oldu. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

BB ERZURUMSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARTAL DONDU KALDI

-10 derecede oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü oynanacak.

BB ERZURUMSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLK YARI BERABER SONA ERDİ

Erzurumspor, 12. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Beşiktaş, 35. dakikada Nkoudou'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

CANER'DEN FÜZE!

Ev sahibi ekip, 67. dakikada Oltan Karakullukçu ile yeniden öne geçti. 2-1. Beşiktaş, 88. dakika Caner Erkin'in frikikten attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Erzurum, İbrahim'in 90+1'de penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.

BB ERZURUMSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM KAZANDI

Atılan gollerin yanı sıra iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı ancak karşılaşma 3-2 sona erdi.





BB ERZURUMSPOR 2-2 BEŞİKTAŞ | GÖLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ