15 Ocak 2020, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvenin detayları ortaya çıktı!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
KÜLLİYE'DEKİ ZİRVENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Başkanı , futbolcularının maçlarda asker selamı vermesi nedeniyle ile yaşanan süreci anlattı.

Başkan , dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve kulüplerinin başkanlarını kabul etti.

Fenerbahçe Başkanı vergi oranlarındaki artışın kulüpleri zor duruma soktuğunu belirtip, yeni düzenlemenin 2 yıl sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Başkanı , futbolcularının maçlarda asker selamı vermesi nedeniyle ile yaşanan süreci anlatıp, "UEFA bize kınama cezası, Federasyonu'na ise 50 bin dolar para cezası verdi. Biz 'kınanacak bir şey yapmadık' diyerek 'na başvurduk" dedi. Erdoğan bu sözler üzerine Gümüşdağ'a, "Biz kınanacak değil, gururlanacak bir şeyler yaptık' diye yazsaydınız" dedi. Gümüşdağ'ın, "Yazdık efendim" cevabının ardından Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu üyesi 'ya dönerek, "Siz UEFA'da değil misiniz? Orada yetkiniz yok mu? Hem Rizelisiniz, kafa göz girmeniz lazımdı" dedi. Yardımcı da bu konuda UEFA'a elinden geleni yaptığını ifade etti. Toplantıda İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi de gündeme geldi. Erdoğan'ın bu konuda kulüplerden destek istediği ifade edildi.

SORUNLARI HATALARLA YÜZLEŞEREK ÇÖZECEĞiZ

Hürriyet'in haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz" dedi. 'da önceki gün başlayan ve cuma günü sona erecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı hakkında bilgi veren Kasapoğlu, "Bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bu tür birliktelikleri biz sürekli hale getireceğiz" diye konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, çalıştayda Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıldığını belirtirken, Kulüpler Birliği Başkanı , "Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştı" diye konuştu.

Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN KULÜPLER BİRLİĞİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

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