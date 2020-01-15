Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvenin detayları ortaya çıktı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcularının maçlarda asker selamı vermesi nedeniyle UEFA ile yaşanan süreci anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını kabul etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vergi oranlarındaki artışın kulüpleri zor duruma soktuğunu belirtip, yeni düzenlemenin 2 yıl sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcularının maçlarda asker selamı vermesi nedeniyle UEFA ile yaşanan süreci anlatıp, "UEFA bize kınama cezası, Futbol Federasyonu'na ise 50 bin dolar para cezası verdi. Biz 'kınanacak bir şey yapmadık' diyerek Tahkim Kurulu'na başvurduk" dedi. Erdoğan bu sözler üzerine Gümüşdağ'a, "Biz kınanacak değil, gururlanacak bir şeyler yaptık' diye yazsaydınız" dedi. Gümüşdağ'ın, "Yazdık efendim" cevabının ardından Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı'ya dönerek, "Siz UEFA'da değil misiniz? Orada yetkiniz yok mu? Hem Rizelisiniz, kafa göz girmeniz lazımdı" dedi. Yardımcı da bu konuda UEFA'a elinden geleni yaptığını ifade etti. Toplantıda İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi de gündeme geldi. Erdoğan'ın bu konuda kulüplerden destek istediği ifade edildi.
SORUNLARI HATALARLA YÜZLEŞEREK ÇÖZECEĞiZ
Hürriyet'in haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz" dedi. Ankara'da önceki gün başlayan ve cuma günü sona erecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı hakkında bilgi veren Kasapoğlu, "Bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bu tür birliktelikleri biz sürekli hale getireceğiz" diye konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, çalıştayda Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıldığını belirtirken, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Onazi'nin yeni adresi
- 2020’de herkes Trabzon’u konuşacak
- Sivas ikinci yarı tek attı!
- Seri’nin gitmesine Terim’den izin yok
- Fenerbahçe kupada turu Kadıköy'e bıraktı
- Merih Demiral'in sahalara ne zaman döneceği açıklandı
- Fener’in gözü TFF’de
- Sivas'ta gol şov var!
- Onyekuru müjdesi
- Sivasspor'dan gol yağmuru
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
- Ramo dizisi oyuncuları kimdir? Ramo konusu nedir? Ramo dizisi nerede çekiliyor?
- Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!
- E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul VBS not girişi son gün ne zaman?
- Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
- Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Şeniz konaktan kovuldu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
- Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?