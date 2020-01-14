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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 15:50
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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

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  • 17
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

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  • 17
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

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  • 17
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

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  • 17
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti