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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti.
Giriş Tarihi: 14.01.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 15:50
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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
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Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
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- 17
Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti