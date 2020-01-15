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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ın transferi yattı

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Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
MENAJERİ AÇIKLADI! TRANSFER YATTI

Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminin suskun takımı 'a kötü haber. Siyah Beyazlı takımın bir süredir peşinde olduğu 'un Brezilyalı yıldızı Guilherme için menajerinden açıklama geldi

'ın transfer gündeminde yen alan 'un Brezilyalı yıldızı Guilherme için menajerinden açıklama geldi. Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin menajerı Marcelo Robalinho, harcama kısıtlamaları nedeniyle Beşiktaş'la anlaşamadıklarını ve Brezilyalı yıldızın Yeni Malatyaspor'da devam edeceğini açıkladı.

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