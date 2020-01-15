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Fener’in gözü TFF’de

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Giriş Tarihi: 15.01.2020
FENER’İN GÖZÜ TFF’DE

bugün harcama limitlerini aşan takımların durumlarını görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek. 'nin de gözü kulağı bu toplantıda olacak. İki özel bankayla yapılandırması yapan ve bunu TFF'ye sunan Fenerbahçe, anlaşmanın kabul edilmesi halinde bütçede artıya geçecek.

TFF bugün harcama limitlerini aşan takımların durumlarını görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek. 'nin de gözü kulağı bu toplantıda olacak. İki özel bankayla yapılandırması yapan ve bunu 'ye sunan Fenerbahçe, anlaşmanın kabul edilmesi halinde bütçede artıya geçecek.


Bütçede artıya geçilmesi durumunda Fenerbahçe yapabilecek. Önce Falette'nin lisansı çıkarılacak.



Transfer iddiaları için konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Kulübümün beni satmak istememesi nedeniyle mutluyum. Takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

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